Lenovo купила Motorola Mobility за $2,9 млрд у Google

За умовами операції 1,41 млрд доларів виплачуються при закритті угоди, 1,5 млрд доларів - у вигляді векселя з трьохрічним терміном погашення.

Згідно з умовами договору, Lenovo набуває бренд Motorola, модельний ряд смартфонів Motorola, в тому числі Moto X, Moto G, Moto E, серію смартфонів DROID, а також плани та проекти з розвитку продуктів під брендом Motorola (включаючи смарт-годинник Moto 360), повідомляє ТАСС.

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Завдяки покупці Lenovo вийде на третє місце серед найбільших у світі виробників смартфонів. Motorola стане дочірньою компанією, що знаходиться в повній власності Lenovo.

Lenovo досягла угоду про купівлю Motorola Mobility у Google в кінці січня 2014 року. Сама Google придбала Motorola Mobility в 2012 році за 12,5 млрд доларів.

Lenovo - китайський виробник комп'ютерної техніки. Чистий прибуток компанії за підсумками другого кварталу 2014 року зросла в річному вираженні на 23% до 214 млн доларів, виручка склала 10,4 млрд доларів. Продажі мобільних пристроїв Lenovo в другому кварталі зросли на 32% у річному вираженні до 1,6 млрд доларів, а частка продажів традиційних настільних комп'ютерів становила 29% від загальної виручки і виросла в другому кварталі на 20% в річному вираженні до 3 млрд доларів. У Lenovo впевнені, що придбання забезпечить компанії вихід на зрілі ринки.