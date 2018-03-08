Залишать без "чубчика": ЗМІ повідомили про плани Apple змінити дизайн нових iPhone

Модуль у верхній частині екрана останніх iPhone X неформально називають "чубчик".

Компанія Apple в наступному році, як очікується, змінить дизайн своїх нових iPhone, позбавивши їх від чорного модуля у верхній частині дисплея.

Про це повідомляє The Investor з посиланням на джерела в галузі, передає РБК.

"Apple вирішила відмовитися з наступного року від цього модуля і вже почала обговорювати технічні деталі з постачальниками комплектуючих", - наводить видання слова свого співрозмовника.

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Інші деталі нового дизайну, такі як розмір і форма, поки не оголошувалися, додав він.

В останній версії смартфона від Apple iPhone X екран займає майже всю площу передньої панелі. Однак у верхній частині розташувався невеликий чорний виріз, в якому сховані камера і сенсори, що забезпечують роботу Face ID.

Цей модуль отримав неформальну назву "монобров" або "чубчик". В App Store навіть з'явився спеціальний додаток, яке дозволяє замаскувати цей виріз.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple готується випустити в кінці нинішнього року відразу три нових iPhone. Один із них буде найбільшим з досі випущених, другий - того ж розміру, що iPhone X, але оновлений, і третій - із деякими з ключових функцій флагманського телефону, але менш дорогим.