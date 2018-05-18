У Росії заблокували Viber

В Viber повідомили, що працюють над усуненням проблеми.

Один з найпопулярніших світових месенджерів Viber повідомив, що в Росії заблокували доступ до використовуваних ним серверів, через що росіяни зазнають проблеми при підключенні до сервісу.

Про це компанія офіційно повідомила на своїй сторінці в Twitter. "На даному етапі ми не розуміємо причини цього рішення. Повторимося: користувачі Viber страждають від рішення, не пов'язаного з Viber безпосередньо", - заявили представники месенджера.

В Viber додали, що працюють над усуненням проблеми.

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Раніше повідомлялося, що 13 квітня Таганський районний суд Москви ухвалив рішення про блокування месенджера на території РФ за відмову Telegram надати Федеральній службі безпеки ключі для дешифрування листувань користувачів. Роскомнагляд 16 квітня приступив до блокування. У боротьбі проти месенджера відомство обмежило доступ до 18 мільйонам сторонніх сайтів (IP-адрес).

У числі заблокованих виявилися сервіси таких великих міжнародних компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Між тим, Telegram продовжує працювати в Росії.