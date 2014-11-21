Японці хочуть будувати підводне місто довжиною 15 км (фото)

Станція буде мати форму спіралі і йтиме від поверхні води до нори на дні океану.

Проект, за прогнозами, обійдеться в $ 26 млрд і триватиме п'ять років. Деякі технології, необхідні для закінчення станції, знаходяться на початковій стадії розробки, повідомляє The Washington Post.

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Науково-дослідна станція на дні структури буде вивчати способи видобування енергії з-під морського дна. Температурні коливання води між різними частинами структури допоможуть добувати електроенергію, передає ZN.ua.

Проект вже підтримали ряд дослідницьких компаній, а також японські державні установи.

"Це всього лише проект нашої компанії, але ми прагнемо розробити технологію, яка дала б нам змогу побудувати підводну житлову площу", - сказав прес-секретар "Shimizu Corp" в інтерв'ю Wall Street Journal.