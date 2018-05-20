У Facebook з'явиться нова функція - можна буде публікувати аудіоповідомлення

Голосові повідомлення можна буде публікувати в «історіях» на тлі кольорового фону або фотографій.

У соціальній мережі Facebook з'явиться можливість розміщувати звукові повідомлення через сервіс Stories.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на TechCrunch.

Голосові повідомлення можна буде публікувати в «історіях» на тлі кольорового фону або фотографій.

Крім того, в Facebook з'явиться можливість зберігати Stories в архіві, який буде створений за тим же принципом, який використовується для «історій» в Instagram, — всі пости будуть автоматично потрапляти в нього через 24 години після публікації в основній стрічці. Зберігатися вони будуть не на смартфоні користувача, а в «хмарі», що дозволить заощадити пам'ять пристрою.

Нововведення поки доступні в тестовому режимі для користувачів з Індії, але надалі їх планується ввести для всіх.

Раніше повідомлялося, що прибуток Facebook за перший квартал 2018 року збільшився на 50% в порівнянні з показниками за аналогічний період 2017 року і досяг $11,966 млрд. При цьому більшу його частину принесли доходи від реклами.