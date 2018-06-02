Перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy із супутником може пройти в кінці року

Проте точна дата поки не визначена.

Перший комерційний запуск ракети-носія Falcon Heavy із супутником для телекомунікаційної компанії Arabsat 6A планується здійснити у період з грудня нинішнього по січень наступного року.

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Точна дата поки не встановлена. Про це повідомляє портал SpaceNews з посиланням на представника оператора супутника.

Як повідомляв УНІАН, у лютому з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида був проведений тестовий запуск ракети-носія Falcon Heavy. Метою запуску було доставка на геліоцентричну орбіту в напрямку Марса автомобіля Tesla Roadster Ілона Маска, а також книги письменника-фантаста Айзека Азімова і списку імен співробітників SpaceX.