Влада Росії збирається відфільтрувати весь інтернет

Про це пише Газета.ру з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, йдеться про запровадження раніше запропонованого виконавчим директором російської Ліги безпечного інтернету (ЛБІ) Денисом Давидовим механізму обов'язкової фільтрації інтернет-контенту операторами зв'язку - застосування спеціального ПЗ, яке в перспективі буде з усього обсягу інтернет-трафіку відстежувати шкідливий контент, щоб захистити від нього дітей.

Він також докладно пояснив передбачуваний механізм здійснення фільтрації контенту. За його словами, йдеться про введення стовідсоткової премодерації операторами всього обсягу трафіку.

Читайте такожУ Росії створюють свою "Вікіпедію" без "необ'єктивності"«Ті, хто не зможуть робити це на своїх ресурсах, зобов'язані будуть купувати вже очищений контент у більш великих операторів. Тим самим буде створено механізм визначення довірених і не довірених провайдерів», - стверджує джерело.

За його словами, створенням технологічної платформи для фільтрації займеться компанія «Ашманов і партнери» під керівництвом Ігоря Ашманова (відомий російський фахівець у цій сфері - ред.).

При цьому джерело підкреслило, що влада спеціально намагається уникнути широкого громадського обговорення поправок, оскільки ними незадоволені практично всі оператори і провайдери, а також представники інтернет-бізнесу.

Експерти впевнені, що впровадження системи фільтрації дорого обійдеться операторам, істотно знизить швидкість обміну даними і вдарить по інтернет-бізнесу.