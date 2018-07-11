Психологи з'ясували, як перестати знаходити неіснуючі проблеми

Людський мозок працює так, щоб витрачати менше часу і енергії, через що іноді робляться помилкові висновки.

Психологи з Гарвардського університету з'ясували, чому деякі проблеми здаються нам абсолютно нерозв'язними - скільки б часу і сил ми не витрачали на пошук їхнього вирішення.

Як передає Бі-бі-сі, автори дослідження, опублікованого в журналі Science, прийшли до парадоксального висновку - ми можемо помічати у навколишньому світі явище, з яким насправді стикаємося рідко або взагалі не стикаємося. Це обумовлено тим, як наш мозок обробляє інформацію.

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Дослідження проходило в кілька етапів. Для початку учасникам експерименту показували кілька наборів фотороботів, пропонуючи відповісти на просте запитання: які з осіб виглядають загрозливо. При цьому вирази на фото були як відверто страхітливі, так і абсолютно миролюбні.

По мірі того, як учаснику показували все менше і менше загрозливих фотороботів, він починав сприймати як загрозливі все більше нейтральних виразів.

Іншими словами, коли по-справжньому загрозливих облич у добірці не виявлялося, люди починали називати загрозливими ті, що раніше здавалися їм абсолютно миролюбними.

Це ж явище було зафіксовано у разі ще більш простого дослідження. Учасників експерименту просили розділити точки на екрані на сині та фіолетові. І чим рідше в добірці зустрічалися сині точки, тим більше випробовувані записували в "сині" світло-фіолетові.

Найцікавіше, що цей ефект спостерігався навіть у тому випадку, коли учасників заздалегідь попереджали: кількість синіх точок буде зменшуватися. Піддослідним обіцяли грошовий приз, якщо їм вдасться зберегти неупередженість і послідовність у визначенні синього кольору - але навіть це не допомагало.

Все це вказує на те, що подібна поведінка не піддається свідомому контролю.

Також вчені з'ясували, що цей "збій системи" не пов'язаний з особливостями візуального сприйняття. Це довів досвід, в ході якого учасники дослідження давали оцінку етичності наукових дослідів. Чим менше дійсно неетичних експериментів пропонували оцінити учасникам, тим більше дослідів вони відкидали як неприйнятні з етичної точки зору, стаючи все більш і більш жорсткими у своїх оцінках.

Психологи і неврологи сходяться в тому, що така поведінка - неминучий наслідок основного принципу роботи нашого мозку: ми постійно порівнюємо наші відчуття з нашим досвідом, тобто теперішнє - з недавнім минулим.

Замість того, щоб тверезо оцінити, наскільки дійсно загрозливою є те або інша особа, мозок просто порівнює його з іншими нещодавно побаченими - на це витрачається менше часу і енергії. І за рахунок цього в досить великій вибірці осіб з нейтральним виразом найменший натяк на загрозу в міміці може виглядати дійсно страхітливим.

Запам'ятовувати відносні величини і правда куди простіше, ніж абсолютні - адже ви напевно пам'ятаєте, хто був найвищим у вашому класі, хоча навряд чи згадаєте зростання кожного учня.

Єдиний спосіб боротися з цим ефектом, за словами психологів, - як можна точніше визначати поставлені перед собою цілі і записувати конкретні формулювання.

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