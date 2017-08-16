В Єгипті знайшли нове поховання із стародавніми гробницями

Археологи викопали в південній частині Єгипту три гробниці, вік яких складає приблизно дві тисячі років. Їх виявили у могильнику, розташованому в районі Аль-Каміль Сахараві в провінції Ель-Мінья, що розташована на південь від Каїра, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У гробницях знайшли кілька кам'яних саркофагів, а також глиняні фрагменти.

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За словами представника Вищої ради старожитностей Єгипту, район, де були знайдені гробниці, протягом довгого часу використовувався для поховань.

В одній з могил, дістатися до якої вдалося через зроблений в скелі отвір, знаходилися чотири саркофаги, на яких зображені обриси людських осіб.

В інший гробниці екскаватори натрапили на шість могильних ніш, одна з яких призначалася для поховання маленької дитини.

На основі глиняних фрагментів, знайдених у гробницях, вчені припустили, що поховання відноситься до періоду між 27 династією, заснованою в 525 році до н. е., і греко-римським періодом, що тривав із 332 до н. е. по IV століття.

Начальник експедиції Алі Бакрі розповів, що в гробницях були знайдені останки як чоловіків, так і жінок та дітей різного віку.

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"Ці поховання були частиною великого кладовища у великому місті, а не в військовому гарнізоні, як деякі припускали спочатку", - сказав він.

Вища рада старожитностей Єгипту заявила, що "розкопки продовжуються, щоб розкрити нові секрети.

Перші дослідження цього місця поховань почалися в 2015 році.