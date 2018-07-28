Акції Twitter впали через масове чищення

01:57, 28 липня 2018
Наука та IT
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Агентство Reuters

Раніше повідомлялося про зниження вартості акцій компанії на 17%.

Зниження відбулося на тлі публікації звіту за другий квартал 2018 року, в якому, зокрема, повідомлялося про зниження кількості користувачів. У компанії підкреслили, що ставлять довгострокову стабільність своєї платформи вище числа користувачів.

Також раніше стало відомо, що капіталізація Facebook впала більш ніж на $120 млрд за один день.

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