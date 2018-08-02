WhatsApp введе плату для бізнесу за спілкування з клієнтами

Оскільки відправка деяких повідомлень буде платною, компаніям доведеться бути більш вибірковими в використанні цієї можливості.

Месенджер WhatsApp вводить плату для компаній за відправку повідомлень клієнтам. Нововведення пошириться на повідомлення від служб підтримки та реклами.

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«З тих пір, як ми запустили додаток WhatsApp Business, люди говорили нам, що їм набагато швидше написати компанії в чаті, ніж телефонувати або послати їй e-mail. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку бізнесу, якому потрібні просунуті інструменти для спілкування з клієнтами», - йдеться у блозі WhatsApp.

Оскільки відправка деяких повідомлень буде платною, пояснює WhatsApp, компаніям доведеться бути більш вибірковими в використанні цієї можливості, так що чати клієнтів стануть вільнішими.

Месенджером WhatsApp користуються близько 1,5 млрд користувачів. Він належить Facebook. Клієнти можуть написати тій чи іншій компанії, використовуючи, зокрема, спеціальну кнопку на її сторінці в соціальній мережі.