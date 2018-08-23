ESA запустило супутник для спостереження за вітрами в стратосфері (відео)

Дані з супутника допоможуть поліпшити метеорологічні моделі, а найбільше це повинно відбитися на середньострокових прогнозах, прорахованих на кілька днів.

Європейське космічне агентство запустило супутник ADM-Aeolus, призначений для спостереження за вітрами в стратосфері.

Передбачається, що збір точних даних про швидкості вітрів на висоті до 30 кілометрів дозволить підвищити якість метеорологічних прогнозів, передає N+1.

Один із основних факторів, що впливають на погоду - вітер. В той же час, він є і однією з головних проблем, що перешкоджають складанню середньострокових і довгострокових метеорологічних прогнозів.

Справа в тому, що вимірювати швидкість та напрямок вітру в стратосфері набагато складніше, ніж на невеликій висоті. Для цього використовуються стаціонарні наземні станції, оснащені радарами, лідарами та іншими інструментами для вимірювання характеристик вітру. Крім того, дані можна отримувати, запускаючи стратостат із науковим обладнанням. Однак наземні станції прив'язані до конкретної території і не підходять для постійного спостереження за вітрами над океанами, які мають великий вплив на формування погоди, а стратостати не дозволяють збирати дані регулярно.

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Супутник Aeolus покликаний заповнити бракуючий обсяг даних про вітри в нижній частині стратосфери - до 30 кілометрів. Для збору даних супутник обладнаний доплерівським лідаром ALADIN. У цьому приладі встановлено лазер, який випромінює ультрафіолетові імпульси з довжиною хвилі 355 нанометрів. Проходячи через атмосферу, випромінювання розсіюється на молекулах повітря, а також на водяних краплях і частинках пилу.

Лідар може збирати дані про вітер завдяки тому, що при розсіюванні світло, що повертається на детектор, має змінену довжину хвилі, що залежить від швидкості частинки, на якій відбулося розсіювання вихідного випромінювання. Оскільки телескоп лідара буде розташовуватися під кутом до поверхні Землі і перпендикулярно напрямку вектора швидкості супутника, ALADIN зможе визначати не тільки швидкість, але і напрямок вітру.

Відео: European Space Agency, ESA

23 серпня о 00:20 за київським часом ракета-носій Vega із супутником стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Супутник буде працювати на сонячно-синхронній орбіті типу світанок-захід, при якій він буде постійно летіти по лінії розділу між освітленою і темною стороною планети на висоті 320 кілометрів. Один оборот навколо Землі супутник буде здійснювати за півтори години, а його орбітальний цикл становить 7 днів - саме з таким інтервалом супутник буде збирати дані про атмосферу над однією і тією ж місцевістю.

Відео: esa.int

Передбачається, що дані з супутника допоможуть поліпшити метеорологічні моделі, а найбільше це повинно відбитися на середньострокових прогнозах, прораховує на кілька днів.