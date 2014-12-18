28 місяців перебування Curiosity на Марсі показали в двохвилинному відеоролику

Газета New York Times змонтувала й виклала в загальний доступ відеоролик за підсумками 28-місячного перебування марсоходу Curiosity на Червоній планеті. Ролик доступний на сайті видання, передає Lenta.ru.

Ролик тривалістю 2 хвилини 26 секунд показує вигляд однієї з камер марсоходу за весь час, який він провів на Марсі. Монохромне відео викладене в роздільній здатності на 700 546 пікселів, розмір файлу 116 мегабайт.

Також на сайті, присвяченому роботі марсоходу, викладено кольорові й монохромні зображення навколишніх ландшафтів і реконструкція зовнішнього вигляду озера, яке могло заповнювати кратер кілька мільярдів років тому.

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Curiosity прибув на Марс 6 серпня 2012 року, і досяг головної мети своєї місії - гори Еоліда в центрі кратера Гейл - у вересні 2014 року. Основними завданнями Curiosity є проведення детальних геологічних і геохімічних досліджень, вивчення атмосфери й клімату планети, пошук води або слідів її присутності. Апарат здатний долати перешкоди заввишки до 75 сантиметрів і робити повний розворот на місці. Цей проект обійшовся NASA в 2,5 мільярда доларів.