США планують відправити астронавтів на Місяць до кінця 2024 року

За словами віце-президента США, Місяць є ключовим етапом у розширенні космічної діяльності США.

У рамках продовження і подальшого розгортання американської космічної місячної програми перший екіпаж з астронавтів відправиться на орбіту Місяця до кінця 2024 року.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Fox News.

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Пенс зазначив, що Місяць є ключовим етапом у розширенні космічної діяльності США.

За його прогнозом, американський екіпаж почне працювати на орбіті Місяця на апараті Lunar Orbital Platform ще до кінця 2024 року.

"Ми повернемося на Місяць, відправимо американців на Марс і знову дослідимо найдальші глибини космічного простору" - наголосив Пенс.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп підписав директиву, яка спрямована на зміну фокуса космічної програми NASA на дослідження і відкриття людиною.

"Це знаменує собою важливий крок з повернення американських астронавтів на Місяць вперше з 1972 року для довгострокового дослідження", - сказав Трамп на церемонії підписання в Білому домі.