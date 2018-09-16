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Сонячну обсерваторію в США закрили без пояснення причин

01:03, 16 вересня 2018
Наука та IT
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Персонал обсерваторії евакуювали

Евакуація співробітників обсерваторії відбулася ще 6 вересня. Про це повідомляє Space.com.

Як зазначається, співробітники ФБР, що працюють на місці, не повідомляють місцевим правоохоронцям ніякої інформації, вказуючи лише на «проблеми з безпекою» в обсерваторії.

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Асоціація університетів з астрономічних досліджень також випустила повідомлення, в якому розповіла про "серйозну проблему". Там додали, що працюють над нею разом з владою.

Портал підкреслює, що ситуація породила масу чуток: від розслідування справи про шпигунство до спроб влади приховати інформацію про смертельний спалах на Сонці.

ФБР поки не дає коментарів ЗМІ, зазначає портал.

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Теги: #США#обсерваторія