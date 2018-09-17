У США розробили нову військову рацію, яка кріпиться на зуби

Система по-новому передає звук у вухо солдата.

Збройні сили США розглядають можливість закупки для своїх солдатів нового бездротового зв’язку, який не має навушника і кріпиться на кутні зуби.

Як пише Military Times, технологію розробила каліфорнійська компанія Sonic Technologies і отримала назву Molar Mic. Це зменшена форма традиційної вушної гарнітури, яка замість вуха кріпиться на щелепу. Пристрій дозволяє уникнути носіння очевидних мікрофона і навушників на голові.

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Натомість у ньому є крихітний мікрофон і динамік-передавач для того, щоб військовий міг чути, що йому кажуть. Molar Mic використовує зуби і щелепну кістку в якості резонатора, через який передається звук у вушний канал.

Розробники кажуть, що новий винахід дозволить підтримувати комунікацію навіть у надзвичайно складних умовах, за яких зазвичай радіозв’язок між солдатами розривався. Поміщений на зуби пристрій використовує людське тіло для блокування зовнішнього шуму. Крім того, скорочується вага обладнання, яке потрібно носити на голові.

Департамент Оборони виділив 10 мільйонів доларів на звершення розробки технології. Хоча перші зразки нових військових засобів зв’язку вже були випробувані «в полі». 131 рятувальна бригада національної гвардії США у Каліфорнії використовувала їх під час рятувальних операцій, коли Г’юстон у штаті Техас постраждав від урагану «Гарві».