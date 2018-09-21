Марсохід Curiosity призупинив наукові роботи через проблеми з передачею даних

Фахівці готуються використовувати запасний комп'ютер апарату, якщо їм буде потрібно провести діагностику головного комп'ютера.

Інженери NASA кілька днів намагаються вирішити проблему, яка заважає марсоходу Curiosity відправляти на землю наукові та інженерні дані, що зберігаються в його пам'яті.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті місії. В іншому марсохід працює в нормальному режимі.

Зазначається, що проблема виникла у суботу, 15 вересня. Крім передачі даних з пам'яті, марсохід може передавати дані в режимі реального часу. Ця система передачі даних працює нормально, і передає різну інформацію про статус марсохода.

Інженери розширюють обсяг інформації, що передається в реальному часі, аби з'ясувати причину несправності, але на це потрібен час.

У понеділок і вівторок інженери вирішували, які саме дані з марсоходу будуть для них найбільш корисними. Вони також дали Curiosity команду призупинити роботу наукових інструментів, оскільки їх дані не зберігаються в пам'яті.

Фахівці готуються використовувати запасний комп'ютер Curiosity, якщо їм буде потрібно провести діагностику головного комп'ютера.

Curiosity прибув на Марс в серпні 2012 року. У жовтні минулого року повідомлялося, що у Curiosity виникли проблеми з обладнанням для буріння свердловин, але марсохід "вилікувався" і продовжив наукову роботу.