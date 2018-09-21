Марсохід Curiosity призупинив наукові роботи через проблеми з передачею даних
Інженери NASA кілька днів намагаються вирішити проблему, яка заважає марсоходу Curiosity відправляти на землю наукові та інженерні дані, що зберігаються в його пам'яті.
Читайте такожNASA могло випадково знищити життя на Марсі 40 років тому
Про це йдеться в повідомленні на сайті місії. В іншому марсохід працює в нормальному режимі.
Зазначається, що проблема виникла у суботу, 15 вересня. Крім передачі даних з пам'яті, марсохід може передавати дані в режимі реального часу. Ця система передачі даних працює нормально, і передає різну інформацію про статус марсохода.
Інженери розширюють обсяг інформації, що передається в реальному часі, аби з'ясувати причину несправності, але на це потрібен час.
У понеділок і вівторок інженери вирішували, які саме дані з марсоходу будуть для них найбільш корисними. Вони також дали Curiosity команду призупинити роботу наукових інструментів, оскільки їх дані не зберігаються в пам'яті.
Фахівці готуються використовувати запасний комп'ютер Curiosity, якщо їм буде потрібно провести діагностику головного комп'ютера.
Curiosity прибув на Марс в серпні 2012 року. У жовтні минулого року повідомлялося, що у Curiosity виникли проблеми з обладнанням для буріння свердловин, але марсохід "вилікувався" і продовжив наукову роботу.