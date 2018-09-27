У Києві презентували сенсаційні археологічні знахідки часів середньовіччя (фоторепортаж)

Сьогодні у Києві відкрилася VІІІ Судацька міжнародна наукова конференція.

Сьогодні, 27 вересня, у Національному заповіднику «Софія Київська» у Києві відкрилася VІІІ Судацька міжнародна наукова конференція "Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі", в рамках якої представили унікальні археологічні знахідки.

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Як передає кореспондент УНІАН, сенсаційні артефакти презентували у садибі Софійського собору, де вони й були виявлені науковцями під час археологічних досліджень.

Серед представлених знахідок – бронзова шпилька Х століття, торгівельні пломби і монети ХV-ХVІ століття, свинцева печатка часів Ярослава Мудрого та старовинні скляні пляшки.

Зазначимо, Судацька міжнародна наукова конференція на базі відділу-музею Національного заповідника “Софія Київська” “Судацька фортеця” (м. Судак, АР Крим) проводиться з 2002 року.