В Японії показали технологію 7D, яка може замінити всі розваги (відео)

Мета 7D — створити ілюзію, яку неможливо відрізнити від реальності.

У Японії відкрився цілий зоопарк без справжніх тварин: всі мешканці — 7D-проекції. Це абсолютно приголомшливий досвід, тому що відвідувачі можуть спостерігати тварин у просторі, що ретельно відтворює їх натуральне середовище проживання.

Всі тварини також відтворені до найдрібніших подробиць і не відрізняються від справжніх, пише Lifter.

Ідея 7D в тому, щоб глядач пережив неповторний досвід взаємодії у віртуальній реальності. Винахід представлено компанією Magic Leap і являє собою чіткі і яскраві голограми, створюють надреалістичні образи.

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Але технологія включає в себе не тільки візуальну сторону: тут є запахи, звуки і навіть відчуття. Мета — створити ілюзію, яку неможливо відрізнити від реальності. Поки що цей проект знаходиться в стадії розвитку, але просунуті міста типу Японії і Дубая вже дають можливість помилуватися результатами в громадських місцях.

Це прекрасна ідея — якщо вона приживеться, можливо, ми зможемо відмовитися від утримання диких звірів у неволі і повністю замінити їх електронними копіями.

Подивіться відео з 7D зоопарку: