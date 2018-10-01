Колайдер може стиснути Землю в суперщільну кульку

Фізик пояснив, які катастрофічні сценарії можуть виникнути під час експериментів з елементарними частинками.

Існує хоч і невелика, але вірогідність, що наша планета буде стиснута в «надзвичайно щільну сферу» діаметром близько 100 метрів. А винні будуть в цьому пришвидшувачі часток, такі як Великий адронний колайдер.

На цей ризик, як пише Newsweek, вказав британський космолог і астрофізик лорд Мартін Ріс, обговорюючи ризики, які надходять від сучасних фізичних експериментів. Зокрема, він вказав на існування таких ризиків під час тестів, в рамках яких елементарні частинки зіштовхуються, що супроводжується великим виділенням енергії.

Читайте такожУ ЦЕРНі запустили новий прискорювач протонів Linac 4

«Може виникнути чорна діра, яка потім затягне в себе все навколо. Інша страшна вірогідність в тому, що кварки можуть скластися у стиснуті об’єкти, які називаються «стрейнджлетами». Вони самі собою вже шкідливі. Однак, згідно з певними гіпотезами, стрейнджлети можуть перетворити все, до чого торкаються, у нові форми матерії, перетворивши всю Землю у надзвичайно щільну кулю з діаметром 100 метрів», - сказав вчений.

Він додав, що пришвидшувачі часток можуть знищити не лише нашу планету.

«Порожній космос, який фізики називають вакуумом, - це дещо більше, ніж ніщо. Це арена, на якій все відбувається. Вона має у латентному стані всі сили і частки для управління фізичним світом. Сучасний вакуум може стати крихким і нестабільним. Дехто говорить про те, що концентрована енергія, створена зіткненням часток, може дати поштовх так званому «фазовому переходу», який розірве матерію космосу. Це буде не просто земна, а космічна катастрофа», - додав Ріс.

Читайте такожЗемля може загинути в чорній дірі через гравітаційні хвилі

Втім, він додав, що все це дуже маловірогідні сценарії, які не повинні зупинити експерименти вчених, які працюють з колайдерами, щоб краще зрозуміти суть всесвіту.

«Якщо ми не підемо на ризик, то й не отримаємо вигоди», - сказав вчений, додавши, що варто все ж пам’ятати про всі можливі випадки.