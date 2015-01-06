Запуск космічного корабля Dragon відклали до 9 січня

Старт був запланований на 6 січня о 14:20 за Москвою. Його повинна була вивести на орбіту ракета-носій Falcon 9. NASA вела пряму трансляцію.

За планом, Dragon повинен був пристикуватися до Міжнародної космічної станції 8 січня, а через чотири тижні після цього повернутися на Землю.

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Компанія Space X має намір вперше зловити перший ступінь ракети Falcon 9. У компанії розраховують, що вона впаде на роботизовану платформу, яка розміщена в Атлантичному океані.

За котрактом із NASA Space X уже відправив на МКС чотири кораблі Dragon. Усього заплановано 12 запусків.

Dragon - єдиний у світі космічний корабель, який здатний повертатися на Землю і використовуватися кілька разів.

Раніше УНІАН повідомляв, що SpaceX сподівається посадити перший ступінь ракети на спеціальну платформу в океані, що дозволить багаторазове використання космічного корабля Falcon 9.