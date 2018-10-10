Вчені з'ясували, скільки облич може запам'ятати людина

Здатність людини запам'ятовувати і розрізняти обличчя набагато ширша й дозволяє включати в це коло тисячі інших людей, що не належать нашому звичайному колу спілкування.

Вчені з Йоркського університету підрахували, що людина може запам'ятати в середньому п'ять тисяч облич людей.

Про це йдеться у статті британського психолога Роба Дженкінса і його колеги з Йоркського університету, опублікованій в журналі Proceedings of the Royal Society B, передає Naked Science.

Зазначається, що середній розмір традиційних поселень коливається в межах від 150 до 200 з невеликим людей. На ті ж цифри вказують і оцінка населення стоянок часів неоліту, і середня кількість «френдів» у сьогоднішніх соціальних мережах. Ця величина, увагу на яку вперше звернув англійський антрополог Робін Данбар, вважається звичайною межею числа постійних соціальних зв'язків, які ми можемо підтримувати. Однак наша здатність запам'ятовувати і розрізняти обличчя набагато ширша й дозволяє включати в це коло тисячі інших людей, що не належать нашому звичайному колу спілкування.

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Дослідники з Йоркського університету набрали 25 добровольців, які протягом години згадували якомога більше знайомих, обличчя яких вони пам'ятають, а потім ще годину - незнайомих: політиків, музикантів та інших знаменитостей. Імена називати не потрібно: достатньо було пам'ятати зовнішність і вказати, хто саме це був, скажімо, «акторка, подруга героїні з якогось фільму» або «вчився в паралельному класі».

У перші хвилини добровольці швидко заповнювали свої списки, але швидкість помітно падала протягом години. Зрозуміло, згадати абсолютно всі знайомі обличчя за один сеанс вони не могли, однак, продовживши графік, на осі абсцис якого зазначено час згадування, а на вертикальній - кількість осіб, вчені екстраполювали його і отримали середню цифру. Крім того, волонтерам додатково демонструвалися знімки майже 3500 знаменитостей, яких вони могли знати, але не назвати відразу.

Об'єднавши всі ці результати, автори показали, що добровольці пам'ятали від 1000 до 10 тисяч осіб із середнім числом в районі 5000.

Раніше УНІАН повідомляв, що дослідники з Бельгії і США виділили 15 генів, що відповідають за риси обличчя.