Астрономи знайшли несподівано стару галактику в юному Всесвіті

Радіотелескоп ALMA виявив у ранньому Всесвіті незвично "запилену" для того часу галактику, яка практично не відрізняється за своїм зовнішнім виглядом та випромінюванням від її сучасних побратимів, що робить її появу через 700 мільйонів років після Великого Вибуху серйозної загадкою для науки, заявляють астрономи в статті, опублікованій в журналі Nature, передає РИА Новости.

"Схоже, що ця дивно пильна галактика у великому поспіху виробляла перше покоління зірок. В майбутньому, ALMA допоможе нам знайти її нових побратимів і зрозуміти, чому вони були настільки сильно "заряджені" на швидке зростання", - пояснила Кірстен Кнудсен (Kirsten Knudsen) з Технологічного університету Чалмерса у Гетеборзі (Швеція).

Кнудсен та її колеги спостерігали за нічним небом південної півкулі Землі за допомогою рентгенівського спектрографа, підключеного до телескопа VLT, і радіотелескопу ALMA, вивчаючи найдавніші галактики, що існували на зорі життя Всесвіту.

Вивчаючи сузір'я Діви, автори статті виявили незвичайний об'єкт A1689-zD1, який одночасно мав типово сучасні та древні риси галактик. Завдяки сусідньому з ними скупченнями галактик Abell 1689, одному з найбільших галактичних сімейств і потужної гравітаційної лінзи, світло A1689-zD1 було посилено у дев'ять разів, що дозволило вченим докладно вивчити його структуру і властивості.

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Виявилося, що A1689-zD1 є типово сучасної галактикою за своїм зовнішнім виглядом та фізичним властивостям: у ній дуже багато пилу і зірок, і частота зореутворення в ній відносно невисока - близько 12 сонячних мас на рік. Все це було великою несподіванкою для вчених. Крім того, зірки в ній були відносно молоді, і їхній середній вік не перевищував 80 мільйонів років, що змусило вчених замислитися, як виник пил в цій галактиці, якщо її основним джерелом є вибухи престарілих світил.

"І хоча походження пилу залишається досить туманним, наше відкриття вказує на те, що пил виникає дуже швидко, вже у перші 500 мільйонів років після початку формування перших зірок Всесвіту. Це дуже короткий час з космологічними мірками, враховуючи те, що більшість зірок живуть мільярди років", - додає інший автор статті, Дари Уотсон (Darach Watson) з університету Копенгагена (Данія).

Автори статті припускають, що A1689-zD1 могла придбати свій несподівано "дорослий" вигляд завдяки тому, що спочатку процеси зореутворення в ній протікали дуже інтенсивно, в результаті чого вона спалила велику частину "зоряного пального" в перші 200-300 мільйонів років свого життя.