Астрономи виявили величезну чорну діру, яка за масою обігнала Сонце в 12 млрд разів

Маса чорної діри в 12 мільярдів разів перевершує масу Сонця, а кількість енергії, яку забирає квазар, в квадрильйон разів більше сонячної. Про відкриття повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал Nature.

Квазар SDSS J0100+2802 розташовується на відстані 12,8 мільярдів світлових років від Землі, за межами спостережуваного Всесвіту. Об'єкт утворився в епоху, що настала через 900 мільйонів років після Великого вибуху.

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Світло в 420 трильйонів разів яскравіше сонячного, і в сім разів - найбільш далекого квазара з відомих астрономам. Маса його чорної діри в 12 мільярдів рази більше сонячної - це найбільш важка чорна діра серед самих далеких. Найбільше вразили вчених габарити чорної діри: вважається, що такі об'єкти набирають масу довгий час, захоплюючи газ і зірки, які потрапили надто близько до неї.

Відкрили об'єкт на Лицзянському телескопі (китайська провінція Юньань). Результати дослідження пройшли перевірку також на Магеллановому телескопі (Чилі) і обсерваторії Джеміні (Гаваї).