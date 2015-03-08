У Сан-Франциско відбудеться презентація довгоочікуваного "розумного годинника" Apple Watch

Хоча заздалегідь не повідомлялося, про який саме виріб йде мова, в ділових колах ніхто не сумнівається, що буде представлено "розумний годинник" - Apple Watch, передає ТАСС.

Захід пройде у Центрі мистецтва "Йерба-Буена". Всі його учасники отримали спеціальне запрошення від керівництва компанії. Презентація, яку проведе голова Apple Тім Кук, який також буде транслюватися в реальному часі через інтернет.

Після смерті Джобса Apple не випустила жодної нової лінійки продукції

Для Кука, який влітку 2011 року змінив на посаді легендарного глави Apple Стіва Джобса, майбутній захід має велике значення. Під його керівництвом компанія ще не випускала ні однієї нової лінійки продукції. Apple Watch повинні показати, чи здатна Apple під керівництвом Кука зберегти свої позиції світового лідера у створенні нових наукоємних товарів.

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"На кону майбутнє Apple і місце Кука в історії світової економіки, - сказав аналітик ринку електроніки Скот Харріс. - Якщо "розумні годинники від Apple будуть прийняті споживачами, то це зміцнить позиції Кука всередині компанії, а сама корпорація доведе здатність вести за собою світовий ринок навіть після смерті генія сучасного бізнесу - Джобса".