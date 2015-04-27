Цифрові татуювання дозволять керувати пристроями за допомогою сили думки (фото)

Відомо, що порівняно недорога гарнітура може зчитувати електричну активність мозку людини – пристрій для зняття ЕЕГ або електроенцефалограми. Її можна використовувати для управління різними ґаджетами силою думки. Однак у таких пристроїв є і свої недоліки: вони не працюють, коли власник рухається, до того ж є досить громіздкими і виглядають безґлуздо, так що мало хто хоче їх носити, повідомляють Вести.

В якості рішення вчені пропонують позбавити систему ЕЕГ від громіздких електродів, дратівливих гелів та незліченних проводів, замінивши все це гнучкої електронною шкірою, що прилягає до тіла. Така система дозволить контролювати діяльність мозку непомітно 24 години на добу, до того ж таке цифрове татуювання можна носити безперервно протягом двох тижнів – хоч на пробіжці, хоч під дощем, хоч в басейні і навіть під час сну.

Джон Роджерс (John Rogers) з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн разом зі своїми колегами розробили такий пристрій: він настільки легкий, що прилипає до шкіри завдяки ван-дер-ваальсовым силам – аналогічний механізм дозволяє лапам геконів утримувати тварин на будь-якій поверхні. Вони можуть впасти, тільки якщо їх кінцівки будуть вологими або ж на них наросте занадто багато омертвілої шкіри.

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Невеликий пристрій Роджерса кріпиться на вусі і трохи за ним, його оснащено золотими електродами. Розробники стверджують, що він перевершує сучасні технології з безліччю дротів та великогабаритних металевих складових.

Під час експериментів команда перевіряла, чи здатний пристрій впоратися з тією інформацією, яку обробляють звичайні пристрої ЕЕГ. Наприклад, випробовувані повинні були написати слово "комп'ютер" на екрані перед ними за допомогою виключно електричної активності свого мозку.

Пристрій було приєднано проводами до комп'ютера, однак зараз команда працює над розробкою технології бездротової передачі даних і живлення (це вже було досягнуто в інших пристроях).

Для початку дослідники планують застосовувати такий пристрій в медичних цілях, наприклад, для виявлення приступів, особливо у недоношених дітей.

Що стосується побутового застосування, то новий пристрій може стати в нагоді для контролю систем пасивним чином. Наприклад, коли користувач буде прокидатися, кавамашина буде включатися і робити йому каву. Також пристрій зможе вимикати повідомлення в телефоні, якщо людина знаходиться в стані, що потребує уваги та зосередженості.