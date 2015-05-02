Російський "Прогрес" увійде в щільні шари атмосфери 9 травня - аерокосмічна оборона США

Така інформація наводиться на американських інтернет-сайтах, що здійснюють спостереження за різними об'єктами в космічному просторі на підставі даних Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), передає ТАСС.

"Згідно з прогнозом, об'єкт увійде в щільні шари атмосфери в суботу, 9 травня 2015 року в 23:50", - йдеться у повідомленнях. NORAD присвоїло кораблю порядковий номер 40619.

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Вашингтонське мережеве видання Free Beacon підтверджує прогнозовану дату входження корабля в атмосферу, але уточнює час - 20:30 по Києву. У своїй інформації воно посилається на представників NORAD.

"Прогрес М-27М", запущений у 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки".

Пізніше з'явилася інформація, що вантажний корабель почав поступовий неконтрольований спуск з орбіти. Експерти відзначають, що фінальним місцем падіння може стати будь-яка точка на нашій планеті.