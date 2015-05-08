Вчені допускають можливість зародження життя на супутнику Сатурна

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Geochimica et Cosmochimica Acta, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Space.com, про це повідомляє Lenta.ru.

Один з авторів дослідження Крістофер Гляйн вважає, що його результати збільшують ймовірність вважати Енцелад кандидатом на роль другого джерела життя в Сонячній системі після Землі.

Планетологи використовували дані з апарату Cassini, який взяв проби викидів з гейзерів Енцелада. Аналізуючи отримані дані, вчені виявили високий вміст в цих викидах вуглекислоти та інших сполук, що дозволило припустити про вміст у водах супутника Сатурна безлічі мінеральних речовин.

Ці матеріали планетологи використали для побудови моделі, що описує хімічні властивості підлідного океану Енцелада. Згідно з отриманими результатами, в океанській воді супутника приблизно такий же зміст кухонної солі, як і в земному океані. Крім того, в океані багато соди і високий рівень лужності (показник pH цієї води досягає 12).

Як відзначають вчені, висока лужність і великі концентрації соди означають, що в надрах океану відбуваються реакції серпентизації, що представляють собою взаємодію гарячих порід супутника і вод океану. В результаті цього у воду виділяються вуглекислота, водень і метали.

На Землі схожі на океан Енцелада умови існують в озері Моно в Каліфорнії. У водоймі багато солі і соди, в ньому не живе риба. Однак там існують незвичайні організми, зокрема бактерії GFAJ-1, терпимі до смертельних для інших організмів концентрацій миш'яку.

Раніше вчені за допомогою комп'ютерного моделювання показали наявність на Енцеладі під шаром льоду на глибині 30-40 кілометрів океану. У надрах цієї водойми розташовані термальні джерела, які нагрівають воду до температури 90 градусів Цельсія. Також іншим планетологам вдалося простежити за тим, як вода з гейзерів Енцелада потрапляє в кільця Сатурна, а потім в атмосферу газового гіганта.

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