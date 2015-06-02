Вчені знайшли планетну систему, схожу на ранню Сонячну систему

Астрофізики виявили молоду планетну систему навколо зірки HD 115600, статтю про своє відкриття вони опублікували на сайті телескопа Subaru, пишуть РИА Новости.

Відкрита планетна система дуже схожа на ранню Сонячну систему. Навколо зірки дослідники виявили кільце з різних уламків сміття,що відрізняються за роззмірами.

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Як повідомляв УНІАН раніше, група астрономів з Німеччини і Великобританії прийшли до висновку, що вода на Землі з'явилася завдяки астероїдам. До цього відкриття вчених підштовхнув білий карлик SDSS J1242+5226.