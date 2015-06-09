Льотне випробування апарату LDSD для посадок на Марс завершилося невдало (відео)

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.

"Парашут був випущений, але не розкрився. Падіння у воду було контрольованим, і ми маємо намір зібрати і вивчити всі дані тесту для того, щоб зробити висновки і внести поправки", — повідомило NASA у своєму Twitter за підсумками тесту.

Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve. — NASA Technology (@NASA_Technology) June 8, 2015

Випробування, до якого погода не давала приступити рівно тиждень, полягало в тому, що повітряна куля підняв нагадує "літаючу тарілку" апарат з Тихоокеанської ракетної бази на гавайському острові Кауаї на висоту 37 кілометрів. Потім ракетний двигун надав апарату надзвукове прискорення і підняв його на висоту понад 55 кілометрів над поверхнею Землі. Після цього LDSD почав знижуватися з допомогою надувного "поясу". Забезпечити м'яке приводнення апарату повинен був новий надзвуковий парашут.

Читайте такожSpaceX опублікувала відео випробувань свого пілотованого корабляНапередодні старту в NASA відзначали, що освоювана ними технологія не тільки дозволить подвоїти вагу вантажів, що доставляються на Марс у порівнянні з сьогоднішнім днем, але також значно підвищити точність посадки космічних кораблів на червону планету.

Раніше УНІАН повідомляв, що у NASA оголосили конкурс на оптимальне завоювання «червоної планети».

Як повідомляє NASA, будь-хто може повідомити детальну схему відправлення людської експедиції на чужу планету і вказати, що саме і в якій кількості необхідно взяти з собою екіпажу: воду, їжу, кисень, ліки, інструменти тощо.

За кращий та найбюджетний варіант NASA обіцяє винагороду мінімум 5 тисяч доларів. Загальний призовий фонд оцінюється в 15 тисяч.