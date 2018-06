Льотне випробування апарату LDSD для посадок на Марс завершилося невдало (відео)

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.

"Парашут був випущений, але не розкрився. Падіння у воду було контрольованим, і ми маємо намір зібрати і вивчити всі дані тесту для того, щоб зробити висновки і внести поправки", — повідомило NASA у своєму Twitter за підсумками тесту.

Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve.