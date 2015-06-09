Льотне випробування апарату LDSD для посадок на Марс завершилося невдало (відео)
Друге льотне випробування апарату LDSD (Low-Density Supersonic Decelerator), на якому NASA відпрацьовує технологію майбутніх посадок на Марс за допомогою надзвукового парашута, завершилося невдало, парашут не розкрився належним чином.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.
"Парашут був випущений, але не розкрився. Падіння у воду було контрольованим, і ми маємо намір зібрати і вивчити всі дані тесту для того, щоб зробити висновки і внести поправки", — повідомило NASA у своєму Twitter за підсумками тесту.
Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve.
— NASA Technology (@NASA_Technology) June 8, 2015
Випробування, до якого погода не давала приступити рівно тиждень, полягало в тому, що повітряна куля підняв нагадує "літаючу тарілку" апарат з Тихоокеанської ракетної бази на гавайському острові Кауаї на висоту 37 кілометрів. Потім ракетний двигун надав апарату надзвукове прискорення і підняв його на висоту понад 55 кілометрів над поверхнею Землі. Після цього LDSD почав знижуватися з допомогою надувного "поясу". Забезпечити м'яке приводнення апарату повинен був новий надзвуковий парашут.
Читайте такожSpaceX опублікувала відео випробувань свого пілотованого корабляНапередодні старту в NASA відзначали, що освоювана ними технологія не тільки дозволить подвоїти вагу вантажів, що доставляються на Марс у порівнянні з сьогоднішнім днем, але також значно підвищити точність посадки космічних кораблів на червону планету.
Раніше УНІАН повідомляв, що у NASA оголосили конкурс на оптимальне завоювання «червоної планети».
Як повідомляє NASA, будь-хто може повідомити детальну схему відправлення людської експедиції на чужу планету і вказати, що саме і в якій кількості необхідно взяти з собою екіпажу: воду, їжу, кисень, ліки, інструменти тощо.
За кращий та найбюджетний варіант NASA обіцяє винагороду мінімум 5 тисяч доларів. Загальний призовий фонд оцінюється в 15 тисяч.