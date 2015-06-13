Вчені спостерігали серію вивержень в активному центрі галактики

Результати своїх досліджень автори опублікували в The Astrophysical Journal, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті NASA, пише Лента.ру.

Еліптична галактика NGC 5813 знаходиться на відстані 105 мільйонів світлових років від Землі. В її активному центрі, як вважають астрофізики, знаходиться надмасивна чорна діра, навколо якої розігріта матерія викидається у вигляді високоенергетичних струменів.

Вченим вдалося визначити тривалість серії з трьох масштабних вивержень матерії з активного центру галактики NGC 5813. Струмені, що викидалися від чорної діри, генерували ударні хвилі. Вони виштовхували розігрітий до мільйонів градусів Цельсія газ назовні, який утворював величезні хвильові фронти, що спостерігаються астрономами у вигляді трьох пар «бульбашок».

Читайте такожNASA опублікувало знімок супутника Сатурна (фото)Швидкість розширення кожного з них оцінюється в 258 тисяч кілометрів на годину, що добре узгоджується з теоретичними моделями, заснованими на рентгенівських спостереженнях гарячого газу в галактиках і їх скупчення. Як зазначили вчені, для утворення останньої пари бульбашок знадобилося менше енергії, ніж для двох попередніх.

Це означає, що в активному центрі галактики все ще відбувається виверження матерії. Згідно з даними астрономів, спостережувані бульбашки можуть зберігати свій стабільний стан до 50 мільйонів років. На думку вчених, така поведінка активного центру NGC 5813 впливає не тільки на саму галактику, але і на її найближчих сусідів.

Читайте такожNASA: супутники Плутона знаходяться в хаотичному русі (відео)Раніше УНІАН повідомляв, що оптичний телескоп Hubble отримав вражаюче зображення самотньої галактики NGC 6503, розташованої в космічній галузі Local Void (Місцева Порожнеча).