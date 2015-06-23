Google запустив віртуальну новинну редакцію

Про це повідомляється в офіційному блозі корпорації. Поки сервіс доступний тільки англійською мовою, передає Lenta.ru. News Lab зібрав на одному майданчику функціонал пошукових інструментів Google, а також стартували нещодавні ініціативи у галузі суспільної журналістики. За задумом творців, він повинен стати майданчиком для роботи окремих репортерів і цілих редакцій, а також обміну досвідом в інформаційному співтоваристві. Сервіс надає доступ до навчальних відео і кращих кейсів з журналістської практики.

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News Lab складається з трьох основних блоків: Tools, що містить основні інструменти для пошуку тем та збору фактичної інформації, Google Trends, аналізує пошукові запити і сплески інтересу до тієї чи іншої теми, і Programs - каталог посилань на новинні ресурси по всьому світу.

Блок Tools об'єднує інструменти, які потрібні на етапі підготовки матеріалу та збору інформації. Сюди входять розширений пошук Google, в тому числі за зображеннями, відео з YouTube і географічних карт. В Tools є підрозділ Optimize, який дозволяє аналізувати реакцію аудиторії на опублікований матеріал з допомогою Google Analytics, а також інструментів аналізу аудиторії від YouTube.

News Lab буде інтегрований в проекти Google з розвитку суспільної журналістики. На майданчику буде доступний сервіс YouTube Newswire, який дозволяє професійним кореспондентам використовувати відео, зняте любителями і перевірене на достовірність командою YouTube. Проект був запущений 18 червня напередодні початку роботи News Lab.

17 червня Google повідомив про те, що тепер Google Trends будуть відображати зміну трендів в пошукових запитах в режимі реального часу, а не за останню добу, як це було раніше. На сьогоднішній день сервіс працює в 28 країнах, а корпорація пообіцяла розширити його географію в найближчі кілька місяців.

Робота з новинним контентом все частіше опиняється в центрі уваги інтернет-компаній. Минулого тижня Twitter анонсував свій новий сервіс Lightning, який дозволить в режимі реального часу спостерігати за розвитком цікавої читачеві теми, при цьому за змістовністю твітів і якістю інформації буде стежити команда професійних редакторів.