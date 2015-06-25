Роскомнагляд заблокував архів інтернету

Приводом до блокування стала опублікована на сайті сторінка під заголовком «Одиночний джигад», повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з даними на сайті Роскомнагляду, обмежений був доступ тільки до конкретної сторінки. Але, як повідомляють російські користувачі мережі, станом на 12:40 за допомогою звичних інструментів не відкривалася ані адреса сервісу The Wayback Machine (archive.org/web/), ані сайт некомерційної організації archive.org.

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Саме через цей сайт нині в Україні доступна «Пам’ятка споживачам при відвіданні окупованих територій», яку в Росії вважають «публічними закликами до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Після оприлюднення цього повідомлення Роскомнагляд заблокував сайт організації (ozpp.ru), яка поширила «Пам’ятку».

The Wayback Machine – сервіс, який протягом 18 років збирає копії веб-сторінок. На сервісі можна подивитися, як виглядала та чи інша сторінка у певну дату. Архів містить понад 485 мільярдів сторінок.