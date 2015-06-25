Вікіпедію планують поповнити статтями про культурну спадщину Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

У рамках конкурсу буде проводитися навчання для бажаючих редагувати Вікіпедію, особливо важливими цільовими групами є музейники, знавці пам'яток культури, студенти-мистецтвознавці. Будуть доступні відеоуроки та інші навчальні матеріали.

Конкурс пройде з 26 червня по 31 серпня.

"Цей конкурс статей - продовження фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки», ідеєю якого є збір фотографій об'єктів культурної спадщини для ілюстрування статей у Вікіпедії. По можливості буде також організовано паралельне створення статей на англійській та кримськотатарською мовами. В рамках конкурсу можна створювати статті про культурні установи (музеї, галереї тощо), видатних знавців культурної спадщини, фахівців з охорони пам'яток історії та культури, музейників", - повідомили в прес-службі Мінкульту.

Конкурс передбачає наступні номінації: "Пам'ятки Криму" - об'єкти культурної спадщини України в Криму; "Крим в особах" - про видатних особистостей (науковців) культурного пласта; "Рухомі пам'ятки Криму" - музейна багатство Криму; "Культурна установа Криму" - про культурні організації і установи Криму.

Паралельно в україномовній Вікіпедії проходити місячник створення статей про Крим.

Визначення та нагородження переможців планується у вересні в Києві.

Україномовна Вікіпедія містить майже 4 тис. статей про Крим, тоді як російськомовна - майже 9 тис., англійська - 2 тис., польська - 1,5 тис. статей.