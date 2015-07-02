"Секунда координації" викликала збій в роботі інтернету

Від координаційної секунди постраждали пристрої на Android, Twitter, Amazon і Instagram, а також радіостанція Beats 1 - нещодавно запущена Apple. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Wired.

В ніч на 1 липня в Twitter збилися налаштування часу публікації повідомлень, і надіслані за хвилину до цього повідомлення відображалися як учорашні. Деякі користувачі звернули увагу на те, що пристрої на Android «оголосили» 1 липня за кілька годин до опівночі і почали нагадувати своїм власникам про справи, заплановані на цей день. Недоступні для користувачів були Instagram і Amazon. Робота сервісів була відновлена протягом 40 хвилин.

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Платформа Amazon Web Services, що надає багатьом невеликим компаніям хмарні сервіси, також перестала подавати ознаки життя. Спочатку представники Amazon списали це на ПО, але пізніше визнали, що ресурс випробував труднощі з підключенням до інтернету.

Постраждала і радіостанція Beats 1, запущена компанією Apple 30 червня разом з оновленням своєї операційної системи iOS 8.4. Мовлення інтернет-радіостанції також було відновлено через 40 хвилин.

Опівночі 30 червня цифрові годинники по всьому світу показали 23 години 59 хвилин і 60 секунд, перш ніж «обнулитися» і перейти до відліку часу нового дня. У цей момент з'явилася секунда координації — тимчасова величина, яку додають до всесвітнього часу, щоб привести його у відповідність з сонячним часом. Останній сповільнюється разом зі швидкістю обертання Землі, яка знижується на дві тисячних секунди на день.

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Ризик збою інформаційних систем змушує вчених серйозно думати про те, щоб в майбутньому не додавати до світового часу координаційних секунд. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Міжнародного союзу електрозв'язку в листопаді цього року.

Минулого разу координаційна секунда була додана до світового часу в червні 2012 року. Тоді зміни призвели до збоїв в роботі інтернет-сервісів Twitter, LinkedIn, Reddit, а також в операційній системі Linux. Серйозно постраждали пасажири австралійської авіакомпанії Qantas, якій через збій годинників у своїх системах довелося спустити на землю близько 400 літаків. Світовий час коригують регулярно з 1972 року, додаючи по 1 секунді в останній день червня або грудня. За 43 роки додали 25 секунд.