У червні світ переживе "секунду координації", яка може викликати збій в роботі Інтернету

У червні цього року світ переживе "секунду координації", щоб компенсувати уповільнення обертання Землі навколо Сонця, передає ТСН.

Після 11:59:59 години 30 червня 2015 року годинник показуватиме 11:59:60, що може викликати проблеми в Інтернеті.

Останній раз світ прожив "секунду координації" у 2012 році. Тоді проблеми виникли в низки сайтів.

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Слід зазначити, що більшість комп'ютерних систем не запрограмовані на те, щоб мати несподівану додаткову секунду. Щоб уникнути цієї проблеми Google додає частку секунди протягом року перед "секундою координації".

Нагадаємо, вчені Паризької обсерваторії та Міжнародної служби обертання Землі з 1972 року вирішили додавати додаткову секунду, щоб допомогти "земному часу" наздогнати "атомний час".