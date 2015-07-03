Американець створив "найексклюзивніший сайт": аби подивитися контент, потрібно відстояти чергу

Веб-дизайнер із США Джастін Фолі розробив "найексклюзивніший сайт на світі". На створеному ним ресурсі MostExclusiveWebsite.com одночасно може бути тільки один гість протягом обмеженого часу, пише Новое время з посиланням на The Washington Post.

Творець іронічно зазначає, що сайт дозволяє відчути себе важливою персоною. Для входу на сайт необхідно отримати електронний квиток, який дає право відвідати ресурс на 60 секунд.

Видання зазначає, що матеріали на "ексклюзив-сайті" не мають чіткої прив'язки до тем - часто користувачам показують популярні в мережі фото котиків.

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Сам автор ресурсу розповів: "Інтернет створили як відкриту і доступну мережу. Я подумав: а що якщо зробити сайт, який буде суперечити всім базовим принципам інтернету?"

З 30 червня вівторка відвідати ресурс пробували більше 300 000 чоловік, але пощастило тільки 55 000 користувачам. Деякі відвідувачі відзначили, що заради цього відстояли вісім годин у черзі. Продавати квитки без черги Фолі поки не поспішає.

"Хоча якщо президент Обама подзвонить мені й попросить про виняток, я, звичайно ж, погоджуся", - додав розробник.