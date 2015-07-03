Saab побудує дві надсучасні субмарини для Міноборони Швеції

Міністерство оборони Швеції і компанія Saab підписали контракт на будівництво двох нових підводних човнів типу А26 і модернізацію двох підводних човнів класу "Готланд".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт компанії.

Замовлення охоплюють період 2015-2024 років, а загальна вартість замовлення становить 8,6 млрд шведських крон (близько 1 млрд євро).

Два нових підводних човни типу A26 для ВМС Швеції в цілому обійдуться в 7,6 млрд крон. Поставки почнуться в 2022 році і будуть завершені в 2024 році.

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Субмарини А26 отримають гібридний силовий агрегат, який скаладається з дизель-електричного двигуна і повітряно-незалежного двигуна Стірлінга, що робить підводний човен дуже малошумним і його практично неможливо виявити.

Saab також проведе модернізацію двох діючих підводних човнів ВМС Швеції класу "Готланд", в тому числі капітальний ремонт і модернізацію бойової системи. Загальна вартість робіт складає 2,1 млрд крон.

Два модернізованих підводних човна будуть готові наприкінці 2018 і в кінці 2019 року, відповідно.