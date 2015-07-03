MasterCard протестує систему для оплати покупок у мережі за допомогою селфі

MasterCard восени поточного року почне тестування нової системи, яка дозволить оплачувати покупки в інтернеті за допомогою селфі. Про це повідомляє The New York Post.

Програмне забезпечення для розпізнавання особи отримало назву ID Check. Воно було створене MasterCard в партнерстві з Google, Apple і Samsung. У першому тестуванні візьмуть участь 500 власників карток, передає Lenta.ru.

Для користування послугою потрібно встановити спеціальну програму, за допомогою якої і буде здійснено процес зчитування біометричних даних особи або відбитка пальця. У випадку з селфі для аутентифікації користувача також потрібно моргнути перед камерою. Це потрібно для того, щоб ніхто не зміг підставити замість обличчя, наприклад, фотографію.

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Після сканування система переводить зображення в машинний код, далі кешує його та порівнює отримані дані з тими, що зберігаються на серверах компанії. MasterCard запевняє, що зберігатиме не фотографії, зроблені користувачами, а лише їх алгоритми.

«Нове покоління дуже захоплюється селфі. Я думаю, що вони вважатимуть цю ідею класною. Вони будуть активно користуватися такою послугою», — сказав в інтерв'ю CNN Аджей Бала, який відповідальний за розробку інноваційного рішення.

У MasterCard вважають, що така технологія безпечніша: паролі потребують запам'ятовування, до того ж, їх легко вкрасти.

Зараз власники карт використовують код, який вводиться при оплаті покупок онлайн. За допомогою такого захисту в 2014 році було проведено більше трьох мільярдів транзакцій, зазначає компанія.

MasterCard планує глобально розширити проект наступного року. У планах також запуск авторизації платежів за допомогою системи розпізнавання голосу і серцебиття.

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Раніше в березні на конференції CeBit в Ганновері засновник Alibaba Джек Ма продемонстрував принцип роботи схожої платіжної технології. Тоді Ма за допомогою селфі здійснив покупку товару в інтернеті прямо зі сцени. Очікується, що широке поширення послуга компанії отримає в 2017 році.

У цьому тренді також помітну роль зіграла Apple. У 2013 році вийшла модель iPhone 5S, оснащена сканером відбитків пальців. Його можна використовувати як для розблокування пристрою, так і для онлайн-шопінгу.