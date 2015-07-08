Відлуння Великого Вибуху допомогло вченим дізнатися, де ховається темна матерія

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Королівське астрономічне товариство Британії.

Мікрохвильове фонове випромінювання Всесвіту, що представляє собою "відлуння" Великого Вибуху, допомогло астрофізикам з'ясувати, де зосереджена більша частина темної матерії всесвіту, про що вони розповіли на щорічній зустрічі Королівського астрономічного товариства Британії у Лландудно.

"Якби темної матерії не існувало, то великі галактики просто не сформувалися б, а надмасивні чорні діри не могли б існувати в принципі. І без цих чорних дір, ми не змогли б знаходити далекі галактики. Нам вдалося знайти черговий слід того, що темна матерія є прихованим "скульптором" Всесвіту", — розповідає Руперт Аллісон (Rupert Allison) з Оксфордського університету (Великобританія).

Як пояснює Аллісон, сьогодні практично жоден астроном не має сумнівів, що темна матерія існує і що вона керує життям усіх існуючих нині галактик. Вони не дають їх зіркам "розбігтися" в міжгалактичному середовищі і активно задіяні в процесах зореутворення та інших феноменах галактичної життя.

Спостереження, проведені останніми роками, показують, що темна матерія може бути однією з головних, якщо не єдиною, причиною утворення і зростання найбільших і найпомітних галактичних "важковаговиків" – надмасивних чорних дір з числа так званих активних квазарів.

Незважаючи на те, що сама чорна діра, чия маса у сотні тисяч і мільйони разів більша маси Сонця, є невидимою для всіх мислимих приладів і людських очей, ми можемо побачити її завдяки джет – пучкам плазми із пережованої матерії, які "випльовують" квазаром.

Далеко не всі чорні діри-"важковаговики" є квазарами – багато хто з них, в тому числі і наша власна чорна діра в центрі Чумацького Шляху, не породжують джетів і ведуть себе тихо. І сьогодні астрономи сперечаються про те, чи залежить поява джетів від концентрації темної матерії або від якихось інших факторів.

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Аллісон і його колеги показали, зіставивши карту мікрохвильового "відлуння" Великого Вибуху до розподілу квазарів за небосхилом, що це дійсно так – більшість великих і активних чорних дір розташовані в тих куточках Всесвіту, де було найбільше темної матерії.

Це відкриття, як сподіваються британські астрофізики, допоможе нам краще розуміти, як розвиваються галактики і Всесвіт в цілому, а також допоможуть їх колегам-фізикам розкрити таємницю того, чим насправді є темна матерія.