Чорні діри знищують галактики за допомогою потужного вітру - вчені

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті НАСА. Про це повідомляє Lenta.ru.

Вчені помітили, що наявність гігантської діри в зоряній системі призводить до виникнення сильних потоків часток з її акреційного диска, які розганяються до близько чверті швидкості світла. Цей космічний вітер з енергією, яка у трильйон разів перевищує енергію сонячного випромінювання, виганяє з центру галактики газопилові хмари, які служать основним матеріалом зореутворення. Таким чином, з центральних областей галактики щорічно видаляється матерія масою близько 800 сонць.

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Галактика IRAS F11119+3257 розташована в сузір'ї Великої Ведмедиці і утворена, як вважають вчені, в результаті зіткнення двох інших зоряних систем.

Як відзначають дослідники, їм вдалося вперше відстежити такий процес. Отримані дані в цілому підтверджують теорії, в яких уповільнення інтенсивності зореутворення в галактиках пов'язується з розташованими в їх центрах чорними дірами.