Біля Австралії дослідники виявили підводні вулкани віком 50 мільйонів років

Знахідка може стати ключем до розгадки поділу Австралії і Нової Зеландії, повідомляє Новое Время з посиланням на ВВС.

Один з вулканів підноситься над морським дном на 700 метрів, а його кратер простягається на 1,5 кілометри.

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Вчені говорять, що сьогодні фотографії поверхні Марса можна побачити частіше, ніж те, що відбувається під водою, і сподіваються, що знахідка допоможе краще вивчити будову земної кори і склад шарів мантії Землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що геологи з університету Арізони заявили, що в найближчому майбутньому вони зможуть досить точно й завчасно передбачити, коли відбудеться чергове виверження і вибух Єллоустонського супервулкана, потенційно здатного викликати чергове масове вимирання на Землі.