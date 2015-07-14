У Китаї нарахували понад 900 мільйонів працюючих смартфонів

Число смартфонів, що використовуються у мережах Китаю, перевищило сумарне число населення трьох країн — США, Бразилії та Індонезії. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання South China Morning Post.

Кількість активних підключень з використанням смартфонів у КНР у першому кварталі 2015 року досягла 913 мільйонів, що на 100 мільйонів більше минулорічного показника. Для порівняння: населення США за оцінкою на кінець 2014-го становило 319 мільйонів осіб, у Бразилії на кінець 2013-го проживало 200 мільйонів, а у Індонезії — 250 мільйонів.

Автори дослідження з компанії GSMA, правда, вказують на той факт, що реальних користувачів смартфонів дещо менше — 691 мільйон. У Китаї проживає багато людей, які володіють одразу двома або навіть трьома смартфонами. Однак навіть це число лише трохи поступається сумарному числу населення США, Бразилії та Індонезії.

Читайте такожВчені дослідили, що більшість людей, прокинувшись, відразу думають про смартфон

Фахівці впевнені, що бурхливе зростання інтересу до смартфонів викликане поліпшенням якості зв'язку. Минулого року China Mobile, найбільший мобільний оператор у світі, почав оновлення своєї мережі до стандарту четвертого покоління TDD-LTE. Це спровокувало аналогічні відповідні кроки двох інших операторів Китаю — China Unicom і China Telecom.

На даний момент число 4G-мережі у Китаї дорівнює 100 мільйонам. Експерти GSMA передбачають, що воно досягне одного мільярда до 2020 року.