НетОсобомуСтатусуДонбасса: хештег проти закону про децентралізацію вийшов у тренди Twitter

В українському сегменті Twitter набирає популярність хештег #НетОсобомуСтатусуДонбасса.

Про це повідомляє ТСН.uа.

Користувачі соцмережі за нетривалий період часу змогли вивести його на перше місце.

Кореспонденти використовують хештег для того, щоб Верховна Рада України не прийняла рішення про закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей в Конституції України.

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На думку багатьох, це призведе до значного погіршення безпеки, соціальної та економічної ситуації в державі, а також буде сприяти інтеграції терористів "ЛНР" і "ДНР" в органи влади. Крім того, бойовики будуть мати вирішальний голос у питанні європейської і євроатлантичної інтеграції України.