Вчені виявили на Плутоні рівнину, під якою можуть йти геологічні процеси

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на NASA.

Вчені припускають, що вона утворилася не менше 100 мільйонів років тому, і що, можливо, під нею досі йдуть геологічні процеси.

Цю область вчені неформально називають рівниною "Супутник", в честь першого штучного супутника Землі. Поверхня рівнини покрита борознами, які поділяють її на сегменти неправильної форми близько 20 кілометрів в ширину. Також рівнина вкрита областями невеликих заглиблень, які могли сформуватися в результаті випаровування льоду, що покриває поверхню Плутона.

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У вчених є дві версії формування сегментів неправильної форми на поверхні рівнини. Вони можуть бути результатом розтріскування поверхні, подібно до того, як тріскається засохлий бруд. Або результатом конвекції, перемішування заморожених чадного газу, метану та азоту, що складають поверхню карликової планети, під дією тепла, що виходить з її надр.

На крижаних рівнинах Плутона вчені також знайшли темні смуги в кілька кілометрів завдовжки. Ці смуги розташовуються в одному напрямку і могли з'явитися через вітри, що дмуть над рівниною.

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Раніше УНІАН повідомляв, що нові дані, отримані із зонда New Horizons, показують, що сонячний вітер "здуває" тонку атмосферу карликової планети, яка формує за Плутоном "хвіст" іонізованого газу, що тягнеться на тисячі кілометрів.