Samsung представив два варіанти свого нового планшета

Про це повідомляється на сайті виробника. Як зазначає компанія, діагональ планшетів підібрана спеціально для зручного читання з екрану. Як зазначає The Verge, подібні розміри роблять моделі схожими з iPad: орієнтація дисплея у гаджетів Samsung така ж, як у Apple - 4:3. Корпус пристроїв має металеву рамку, передає Lenta.ru.

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Товщина обох моделей складає 5,6 мм. Вага 8-дюймової версії - 265 грамів, інший - 389 грамів (модель з Wi-Fi). Обидва пристрої оснащені дисплеєм Super AMOLED (розширення 2048 на 1536 пікселів), чотирьохядерним процесором з тактовою частотою 1,3 гігагерца, 8-мегапіксельною основною камерою і фронтальною з 2,1 мегапікселя.

Оперативна пам'ять планшетів оцінюється в 3 Гб, також є слот microSD з можливістю розширення пам'яті до 128 Гб. 8-дюймова модель отримала акумулятор ємністю 4000 міліампер-годин, інша - 5870.

Новинки надійдуть в продаж в серпні. Вартість пристроїв не уточнюється.