Вчені знайшли стародавні фрагменти Корану, автор міг бути сучасником пророка Магомета

Як передає ВВС, ці фрагменти були частиною колекції, привезеної до Британії з Іраку в 20-х роках минулого століття, однак не були визнані стародавніми.

За радіовуглеводним аналізом, тексти з Корану написані давньою арабською мовою на овечих шкурах у період з 568 до 645 років, пише Радіо Свобода.

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За традицією мусульманського священного Письма, пророк Магомет отримував одкровення, які в кінцевому підсумку утворюють Коран між 610 і 632 роками.

«Людина, яка написала це, цілком ймовірно, могла бути знайома з Могамедом», – сказав професор християнства та ісламу Девід Томас.

Дослідники однак не можуть напевне констатувати, що саме цей манускрипт є найдавнішим.

Коран є головною священною книгою для мусульман, де записані проповіді пророка Могамеда, які він виголошував переважно в Мецці та Медині в період між 610 і 632 роками.