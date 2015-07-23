Пульсар викинув частину матерії в космос

Про це пише група астрофізиків в Astrophysical Journal, передають РИА Новости.

"Ці два об'єкти розташовані дуже незвично і дали нам можливість спостерігати за тим, як пульсар, імовірно, пробив газовий диск навколо своєї зірки і викинув частину його матерії в космос", — наводяться в повідомленні слова провідного автора дослідження, вченого Джорджа Павлова з Penn State University.

Учені мають намір продовжити спостереження за подвійною системою B1259 з допомогою обсерваторії "Чандра" в 2015-2016 роках.

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Вчені з допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра" NASA спостерігають за подвійної зоряною системою B1259, яка знаходиться на відстані 7500 світлових років від Землі і містить зірку приблизно в 30 разів масивнішу Сонця і пульсар, що рухається по еліптичній орбіті навколо свого світила-компаньйона й регулярно випромінює імпульси. Поєднання швидкого обертання та інтенсивного магнітного поля пульсара породило сильний вітер високоенергетичних частинок, що рухаються від пульсара зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Нейтронні зірки (пульсари) утворюються в результаті гравітаційного колапсу нормальних зірок з масами в кілька разів більше сонячної.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики знайшли у відносно невеликій галактиці, яка існувала на зорі життя Всесвіту, унікальну надмасивну чорну діру з аномально високою масою, що змусило вчених засумніватися у всіх сучасних теоріях про життя галактик.