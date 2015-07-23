Найдавніші землероби жили в Ізраїлі - археологи

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал PLoS One.

"І хоча повноцінне землеробство з'явилося набагато пізніше, наше дослідження показало, що перші експерименти в цій галузі почалися набагато раніше, ніж ми припускали, що змушує нас переосмислити те, наскільки розумними були наші предки. Схоже, що вони були більш розумними і вмілими, ніж було прийнято вважати", — заявив Марцело Стернберг (Marcelo Sternberg) з університету Тель-Авіва (Ізраїль).

Міжнародна група вчених виявила в ізраїльській Галілеї сліди перших селекціонерів-фермерів, які намагалися вирощувати рослини близько 23 тисяч років тому, що майже на 10 тисяч років раніше орієнтовного часу появи землеробства.

Стернберг і його колеги зробили це відкриття, проводячи розкопки на березі Галілейського моря — озера на північному сході Ізраїлю, де були розташовані стоянки стародавніх мисливців-збирачів, які мешкали на території Леванту і Близького Сходу близько 20-25 тисяч років тому.

Одна з таких стоянок, Охало II, дуже добре збереглася завдяки тому, що була несподівано затоплена водами озера і похована під шаром мулу і інших донних відкладень, які захищали поховані під ними сліди життя людей від розкладу.

Під цією "ковдрою" з мулу вчені знайшли справжній скарб – близько 150 тисяч решток рослин, які чудово збереглися для свого віку, велику кількість артефактів та знарядь праці.

Судячи з величезної кількості видів рослинності – близько 140 представників флори – жителі Охало II були або ботаніками-початківцями, або селекціонерами-експериментаторами, які намагалися знайти види рослин, що мали ідеально підійти для вирощування. На користь цього говорить те, що в їхній "колекції" були присутні декілька видів їстівних злаків і велика кількість бур'янів, які зустрічаються на сучасних полях пшениці, ячменю та інших культур.

Ці рослини прадавні люди вирощували не заради цікавості – Стернбергу і його колегам серед знарядь праці з Охало II вдалося знайти перший примітивний жорнов, на якому, судячи з великої кількості зерен навколо нього, мешканці стоянки перемелювали свій урожай для отримання їжі.

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Таким чином, авторам статті вдалося довести, що людство почало опановувати землеробство майже на 10 тисяч років раніше, ніж вважали раніше. Подібне відкриття, як вважають вчені, може змусити антропологів переглянути свої уявлення про те, наскільки були високі розумові здібності стародавніх людей.