Вчені розповіли про раціон людей, які жили 400 тисяч років тому

Фахівці провели аналіз зубного каменю на постійних і молочних зубах, виявлених при розкопках в печері Кесем (Ізраїль), пише "Навколо світу". В результаті вони знайшли велику кількість слідів деревного вугілля, що свідчить про те, що люди, які жили в цій печері, підтримували всередині неї постійний вогонь (переважно для смаження м'яса).

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Крім того, сліди вугілля в зубному камені є першим доказом забруднення людиною навколишнього середовища та її згубного впливу на здоров'я самих людей, вважають вчені. "Зубний камінь такого віку раніше ніколи не вивчався, оскільки збереження останків найчастіше було незадовільне, - зазначає професор Аві Гофер. - Однак нам пощастило: завдяки тому, що печера Кесем була запечатана близько 200 тис. років, безліч артефактів, в тому числі зуби, збереглися дуже добре". Дослідники також виявили дрібні сліди крохмалю і незамінних жирних кислот, які, можливо, залишилися від горіхів або дикорослих злаків. "Ми знали, що печерні люди полювали на тварин, вбивали і смажили їх, ламали кістки, щоб витягти мозок, і навіть використовували їх при створенні крем'яних знарядь, - розповідає професор Рен Баркай. - Але тепер у нас є пряме свідчення того, що рослинна їжа також була присутня в їх раціоні".

Нагадаємо, не так давно археологи знайшли докази того, що печерні люди страждали карієсом. Ці свідчення були виявлені в ході дослідження кістяків людей, що жили на території сучасного Марокко між 15 000 і 13 700 роками до нашої ери.